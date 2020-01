L'allarme per il coronavirus e le parole di Salvini sui migranti (Di martedì 28 gennaio 2020) Notizie di grave peggioramento dai dati sulla diffusione del coronavirus. L'informazione ufficiale e lo stesso presidente cinese dicono di stare sereni. Heheheheh, una vignetta diventata, ops, virale, e i cinesi si offendono. Post-voto e pre-grandestagioneriformista, si raccomanda, lo fa ilfoglio

TgrRai : Allarme per un caso sospetto di #coronavirus in Toscana. In corso analisi sulla turista cinese proveniente dalla ci… - sole24ore : Brexit, allarme nuovi costi fiscali per le aziende - fattoquotidiano : L'ALLARME Uno scambio di favori tra boss per uccidere il magistrato. Vetri antiproiettile in ufficio e una jeep bli… -