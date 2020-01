La SVOLTA in STRATOSFERA, che potrebbe portare il GRANDE INVERNO (Di martedì 28 gennaio 2020) Cambia tutto in STRATOSFERA! Il Vortice Polare, finora molto freddo e compatto, ha iniziato a perdere potenza e non è più così gelido alle quote più alte. Sembrano crearsi tutti i presupposti per dinamiche atmosferiche congeniali a una riscossa dell'INVERNO nell'ultima parte. Le temperature in STRATOSFERA sono in salita e talune proiezioni indicano la possibilità di uno stratwarming che possa prendere vigore dall'Asia Orientale a partire dai primi giorni di febbraio, per raggiungere il culmine verso la fine della prima decade mensile. Questa tendenza si basa sull'andamento previsto dei venti alla quota di 10 hPa, circa 30 mila metri di altezza, dai quali viene valutata la forza del Vortice Polare che, quando è intenso, condiziona la stagione invernale sull'Europa e su buona parte dell'Emisfero settentrionale, rendendola mite. Per tutto l'INVERNO il Vortice ... meteogiornale

zazoomnews : Previsioni Meteo la tendenza a lungo termine: la “svolta fredda” nella 2ª settimana di Febbraio? Indizi dalla strat… -