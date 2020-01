La strana coincidenza dei risultati RAI che aiutano Salvini (Di martedì 28 gennaio 2020) Ieri notte in molti lo hanno notato e oggi Gianluca Roselli sul Fatto mette il dito sulla piaga: Matteo Salvini si è presentato a parlare con i giornalisti dopo i risultati di proiezioni ed exit poll della RAI che davano come ancora aperta la partita in Emilia-Romagna. Così ha potuto presentarsi davanti alle telecamere non per ammettere la sconfitta ma per dire che era ancora tutto in gioco. Una stranissima coincidenza di interessi, spiega oggi il quotidiano di Travaglio: Nella serata elettorale di domenica, però, c’è stata una mezz’ora in cui la partita è sembrata riaprirsi, diventando quasi un testa a testa. Accade poco prima di mezzanotte. Siamo nel salotto tv di Bruno Vespa, che sta conducendo un Porta a Porta speciale elezioni, con i sondaggi curati dalla triade Antonio Noto, Fabrizio Masia e Nicola Piepoli. In studio però c’è solo Noto, che alle 23.40 dà i suoi exit poll: 48-52 ... nextquotidiano

henniu : @matteosalvinimi Esce di scena Grillo e rientra Prodi, che strana coincidenza... - federigodeglia : @matteosalvinimi GIORNO DELLA MEMORIA....sarà una strana coincidenza... - Stormtrooper528 : @TgLa7 Che strana coincidenza che con una buona amministrazione e una efficace comunicazione non attecchiscano le stronzate dei leghisti. -