La redazione di Domanipress vola a Sanremo per raccontare tutti i dettagli della nuova edizione del Festival (Di martedì 28 gennaio 2020) Anche quest’anno la redazione di Domanipress si trasferisce sulla rivera ligure, a Sanremo, per la settantottesima edizione del Festival della canzone italiana, nel segno dell’imprevedibilità, targata Amadeus, per la prima volta al timone della più importante rassegna musicale italiana. «Raccontiamo il Festival di Sanremo, dalla sala stampa del Teatro Ariston, offrendo ai nostri lettori un punto di vista privilegiato ed inedito» – dichiara Simone Intermite direttore editoriale di Domanipress – «Sanremo non è solamente una gara canora ma una limpida istantanea del nostro paese con tutte le sue contraddizioni. Le scelte musicali del direttore artistico quest’anno tengono conto del cambiamento in atto del mercato discografico e sono orientate verso brani che potrebbero riempire le playlist dei prossimi mesi». È possibile leggere lo Speciale Sanremo di Domanipress per ... domanipress

