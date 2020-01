La Raggi rivoluziona la mobilità. Anche Roma avrà la sua circle line. Dopo trent’anni verrà aperta la stazione di Vigna Clara. L’obiettivo raggiunto grazie al risanamento di Atac (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma non è stata costruita in un giorno. Così dicevano i latini per spiegare che per realizzare un importante progetto occorra pazienza e impegno, altrimenti si è condannati all’insuccesso. Lo sa bene la sindaca Virginia Raggi che, proprio in queste ore, ha annunciato l’attivazione della “storica” fermata di Vigna Clara, a due passi da Corso Francia, e l’ultimazione dei lavori nel quadrante nord della città grazie ai quali Anche la Capitale avrà la sua “circle line”. Si tratta di una linea di treni urbani che percorre l’anello ferroviario cittadino, in modo del tutto analogo a quello che già succede nelle altre capitali come Londra, e che promette di essere una vera e propria rivoluzione nella mobilità cittadina capace di decongestionare il traffico. Troppo bello per essere vero? Nient’affatto. Questa circle line, infatti, è un progetto antico risalente agli anni novanta quando a Roma ... lanotiziagiornale

