La Pupa e il Secchione, Francesca Cipriani ammette: “Non ho problemi” (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Cipriani: “Non ho problemi a dire che preferisco essere più bella che brava” La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa è partita da tre settimane e vede alla conduzione Paolo Ruffini con la partecipazione di Francesca Cipriani, la Pupa per eccellenza dato che ha partecipato e vinto la seconda edizione del programma. Intervistata da Telepiù Francesca ha affermato di essere fiera della sua bellezza, nello specifico ha dichiarato: “Ognuno può pensarla come vuole, ma dietro c’è sempre una storia. Bisogna considerare tutto il percorso di una persona: io non ho problemi a dire che preferisco essere quella bella piuttosto che quella brava” A questo punto però rischia che la sua appariscenza copra tutti gli altri aspetti della sua personalità e per questo Francesca ha ammesso di voler fare altre cose, altre esperienze lavorative che ... lanostratv

gio00vanna : Stasera ci sarà la nuova puntata della pupa e il secchione, non vedo l’ora ?? - lamescolanza : Italia 1, stasera torna “La Pupa e il Secchione e viceversa” - lasolaeccezione : @zlatanradu @FaNaTiKo21 Sei andato nel mio profilo e hai visto che ho visto la pupa e il secchione una volta? Wow -