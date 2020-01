La psicosi dei sovranisti che vogliono i porti chiusi per paura del coronavirus (Di martedì 28 gennaio 2020) Il coronavirus 2019-nCoV non preoccupa solo le autorità sanitarie o le persone che si trovano nella città di Wuhan ma anche i sovranisti. I disinteressati difensori dei confini nazionali temono che il virus possa penetrare sul suolo italico e infettarci tutti (o Dio sa cos’altro, magari trasformarci in cinesi). Situazioni così disperate necessitano soluzioni per tempi disperati. E i patrioti conoscono solo una soluzione: i porti chiusi. Blocco navale e porti chiusi contro l’invasione “africana” di coronavirus Tutto nasce dalla notizia – non confermata dai test di laboratorio – di un possibile caso di coronavirus in Africa, precisamente in Costa d’Avorio. L’Africa è molto grande, ancora più grande della Cina – dove fino ad ora è stata registrata la maggior parte dei casi – ma per alcune persone è come se fosse un paese ... nextquotidiano

Codacons : RT @CarloRienzi: ll timore, serissimo, è che la psicosi legata al #coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei consumatori… - CarloRienzi : ll timore, serissimo, è che la psicosi legata al #coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei cons… - NurseTimes : NurseTimes - Coronavirus, è psicosi in Europa: turisti cinesi al bando: Episodi di intolleranza nel vecchio conti… -