La prova del cuoco, Claudio Lippi assente: Elisa Isoardi spiega perchè (Di martedì 28 gennaio 2020) Claudio Lippi assente a La prova del cuoco oggi: Elisa Isoardi spiega il motivo in diretta Puntata particolare quella de La prova del cuoco di oggi, martedì 28 gennaio 2020. Il co-conduttore Claudio Lippi, braccio destro di Elisa Isoardi fin dall’inizio di questa edizione, si è infatti assentato. Elisa Isoardi ha quindi aperto La prova del cuoco da sola, facendo ciò che solitamente fa Claudio Lippi, dunque presentando la giuria e ricordando al pubblico da casa come votare. E solo dopo aver presentato i cuochi e gli ingredienti della prima manche della gara, affidando Zenit a Cinzia Fumagalli, Elisa Isoardi oggi a La prova del cuoco sull’assenza di Claudio Lippi ha spiegato: “Zio Claudio non è con noi, aveva un altro impegno, ma lo aspettiamo. Ci manchi Claudio!”. Elisa Isoardi parla dell’assenza di Claudio Lippi a La prova del cuoco e fa una gaffe in ... lanostratv

Esercito : #Oggi vogliamo rendere omaggio ai nostri nonni e bisnonni che il #26gennaio 1943 a Nikolajewka, diedero immensa pro… - albertoangela : Stasera a #Meraviglie, alle 21.25 su @RaiUno, visiteremo l’Etna, il vulcano più attivo del mondo. Luca Parmitano ci… - zerocalcare : Domani alle 18 all'Aquila ci sta questa chiacchierata all'auditorium del GSSI, con un sacco di interventi di gente… -