La petizione per cambiare il logo della NBA con la sagoma di Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Kobe Bryant nel logo della NBA: la richiesta dei fan nella raccolta firme Sono oltre un milione le firme raccolte da una petizione online per chiedere alla NBA di cambiare il logo e di dedicarlo al campione del basket Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero insieme alla figlia di 13 anni domenica 26 gennaio. Sui social sono tantissimi gli utenti che hanno condiviso quello che potrebbe essere il nuovo logo con la sagoma del giocatore dei Lakers. Il logo attuale della NBA è stato disegnato da Alan Siegel e mai cambiato dal 1971. La figura è la silhouette di un altro grande giocatore dei Lakers: Jerry West, che ha 81 anni. Qui il link alla petizione su Change.org per chiedere alla Nba di usare per il proprio logo l’immagine di Kobe Bryant. Kobe Bryant sarà inoltre inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame già nel 2020, entrando così a fare parte di quella ... tpi

SkySport : #NBA, petizione dei tifosi: #KobeBryant ispirazione per il nuovo logo - Sport_Mediaset : Morte #Kobe, il pilota saliva di quota per evitare le nubi. Oltre 500 mila persone hanno firmato una petizione per… - SkySportNBA : NBA, petizione dei tifosi: #Kobe Bryant ispirazione per il nuovo logo -