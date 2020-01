La persona ricoverata in Germania per il coronavirus non è mai stata in Cina. Quindi è il primo contagio in Europa (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la Francia, è in Germania che si registra il primo caso confermato di coronavirus cinese, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. «Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus – ha detto un portavoce del ministero – ed è stato posto sotto controllo medico e in isolamento». Il paziente è «in buone condizioni mediche», ha aggiunto la fonte senza ulteriori dettagli. I parenti del paziente sono stati informati dei sintomi che possono comparire in caso di malattia, nonché delle precauzioni igieniche da adottare. Il contagio e le condizioni del malato Il contagio sarebbe avvenuto, riferisce l’agenzia stampa tedesca Dpal a causa di un contatto avuto con un’ospite cinese ricevuta nella sua impresa. La donna, proveniente dalla Cina, si trovava nel distretto di Starnberg, in Baviera, per ... open.online

