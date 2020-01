"La morte di Kobe Byant conta meno del calcio in Italia". Belinelli e Pellegrini contro la stampa (Di martedì 28 gennaio 2020) “Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi”. Lo sfogo di Marco Belinelli, stella Italiana del basket emigrata in NBA (più precisamente a San Antonio, in Texas), nei confronti della stampa Italiana è duro. La loro colpa, secondo Belinelli, è di aver subordinato la morte di Kobe Bryant alle notizie del calcio di casa nostra, a differenza della stampa estera che invece ha dedicato intere copertine all’ex stella dei Los Angeles Lakers. Visualizza questo post su InstagramIl problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi.Un post condiviso da Marco Belinelli (@mbeli21) in data: 27 Gen 2020 alle ore 9:10 PSTDello stesso avviso anche un’altra sportiva Italiana, Federica Pellegrini. Attraverso il suo account Instagram, la pluricampionessa di nuoto ha fatto ... huffingtonpost

