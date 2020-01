La “misteriosa” piramide in Antartide che ha scatenato le teorie del complotto: “è stata creata dagli alieni o da un’antica civiltà?” (Di martedì 28 gennaio 2020) Una grande struttura dalla forma piramidale in Antartide di recente ha scatenato innumerevoli teorie del complotto circa la sua origine. Alcuni si chiedono se la struttura sia stata creata da un’antica civiltà, altri addirittura puntano allo spazio, ipotizzando il coinvolgimento di alieni. Ma il Rasoio di Occam, il principio secondo cui la spiegazione più semplice è solitamente quella giusta, indica una causa ben precisa: quei pendii ripidi e dalla forma piramidale sono probabilmente l’opera di centinaia di milioni di anni di erosione. “Questa è solo una montagna che sembra una piramide. Le forme piramidali non sono impossibili, molte vette somigliano in parte a delle piramidi, ma hanno solo una o due facce in questo modo, raramente quattro”, sostiene Eric Rignot, professore di scienze del sistema terrestre all’University of California, Irvine. La montagna piramidale, che non ha ... meteoweb.eu

