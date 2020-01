La Luna Nera, un cattivo alla Matteo Salvini: “Molto pericoloso, così come lo è chi citofona per scopi propagandistici” | Video (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Matteo Salvini ormai è onnipresente e arriva quando meno te lo aspetti, anche durante delle semplici interviste per la presentazione della nuova serie originale Netflix “La Luna Nera”. Durante la nostra chiacchierata con l’attore Giandomenico Cupaiuolo, che nello show interpreta il cattivo Sante, è stato infatti citato il leader della Lega Nord paragonato al suo signore che perseguita le streghe: “Il mio cattivo non è un malvagio totale, fa delle brutte azioni e una sua fragilità. Questo racconto è molto moderno anche dal punto di vista maschile, racconta i populismi italiani e del mondo dove il diverso fa paura e lo si combatte, lo si brucia e lo si ammazza. Non è solo Salvini, ma tutti quei politici nel mondo che puntano il dito verso le minoranze. Questo è molto pericoloso, come fare una citofonata a scopi propagandistici”. Quindi l’attore campano protagonista de La Luna Nera ha le ... giornalettismo

