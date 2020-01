La Lega accoglie la proposta del Milan per il minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Contrariamente da quanto anticipato da Mediaset, arriva dal Milan la conferma che la Lega Serie A ha dato il suo ok per il minuto di silenzio in ricordo della scomparsa di Kobe Bryant prima della gara di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Torino In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acMilan) January 28, 2020 L'articolo La Lega accoglie la proposta del Milan per il minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant ilNapolista. ilnapolista

