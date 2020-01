La gaffe del capo politico reggente del Movimento: Crimi dimentica il significato della quinta stella – Il video (Di martedì 28 gennaio 2020) Emozione, stanchezza o rappresentazione plastica di una crisi di identità che nel crollo dei consensi – l’ultimo alle regionali in Calabria e in Emilia Romagna – trova la sua rappresentazione plastica da quell’ormai lontano 4 marzo 2018? Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle, in carica da quando Luigi Di Maio, solo pochi giorni fa ha rassegnato le sue dimissioni, incontra la stampa per fare il punto sul voto del 26 gennaio e la debacle (ancora) del suo Movimento. Insiste sui temi, Crimi, non certo sul cambiamento dei rapporti di forza con l’alleato di governo, il Pd, che è riuscito a mantenere la roccaforte emiliana contro l’avanzata leghista confermando il governatore Stefano Bonaccini. «Non è la parola collocazione quella che deve farci concentrare», dice Crimi. «Perché sminuirebbe il Movimento per come è nato. Noi siamo ... open.online

msn_italia : M5s, gaffe di Crimi: dimentica la quinta stella del movimento - croalxbis : Vito Crimi, la gaffe del leader M5s: non conosce il significato del nome del partito che guida - castoro_vp : CrimiNal Minds: gaffe clamorosa del reggente del #m5s -