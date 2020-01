La diciottenne Billie Eilish è la nuova regina del pop - (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Sacchi La giovane cantante trionfa in un'edizione al femminile Premiata anche Michelle Obama per un audiolibro Il ciuffo colorato ed irriverente di Billie Eilish domenica sera a Los Angeles ha scombinato la serata dei Grammy e annichilito le previsioni che davano come cantante favorita la morbida e vocalmente potente Lizzo (al secolo Melissa Viviane Jefferson). La serata dei premi più importanti della musica a stelle e strisce ha preso sotto moltissimi aspetti una piega inattesa, e meno male visto che nei giorni precedenti si era parlato quasi soltanto dello scandalo che ha scosso alle fondamenta la Recording Academy. In brevissimo: a poche ore dall'inizio della cerimonia, Deborah Dugan, CEO della Academy, ha presentato, secondo quanto riportato da l'Hollywood Reporter, una denuncia di discriminazione alla Commissione per le pari opportunità sul lavoro di Los Angeles, ... ilgiornale

