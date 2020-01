La cura del suolo come antidoto alla crisi climatica. La missione della Re Soil Foundation (Di martedì 28 gennaio 2020) La battaglia per la salvaguardia del suolo, preziosa risorsa per la conservazione dell’ecosistema e la mitigazione della crisi climatica, ha un nuovo alleato. Si tratta della Re Soil Foundation, nata con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, le attività di formazione e divulgazione per dare vita a una rivoluzione produttiva che punti su una bioeconomia sostenibile con al centro i territori. La nuova fondazione, presentata lunedì a Roma, frutto della collaborazione tra Novamont, Politecnico di Torino e Università di Bologna, si propone “di dare un impulso per una politica che vada verso un reale cambiamento, dalla salute del suolo al concetto chiave di rigenerazione territoriale”: con i terreni fertili del Pianeta infatti si potrebbero assorbire 0,7 miliardi di tonnellate di carbonio all’anno, ... huffingtonpost

