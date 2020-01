La crisi delle edicole: una notte bianca per salvarle (Di martedì 28 gennaio 2020) L'iniziativa del sindacato dei giornalai: "In 40 città aperti fino alle 23 per discutere di un presidio sociale insostituibile". Continua la raccolta di firme per destinare a chi vende i giornali una parte del finanziamento pubblico per l'editoria repubblica

LegaSalvini : Il risultato delle regionali in Emilia-Romagna mette in crisi gli equilibri di governo, non possono continuare a ig… - repubblica : La crisi delle edicole: una notte bianca per salvarle [aggiornamento delle 14:28] - Palazzo_Chigi : Stabiliti, con circolare del @MISE_GOV nuovi criteri per la concessione delle #agevolazioni alle imprese localizzat… -