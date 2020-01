La Corte di giustizia Ue condanna l'Italia per i ritardi nei pagamenti alla PA (Di martedì 28 gennaio 2020) La Corte di giustizia dell’Unione Europa ha condannato l’Italia sul tema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. L’Italia non ha garantito ai privati il pagamento delle loro prestazioni entro un termine “non superiore a 30 o 60 giorni”.Il termine è previsto da una direttiva europea che risale al 2011, riguardante la lotta contro i ritardi nei pagamenti dele transizioni commerciali. Se il nostro paese non si adeguerà alla decisione della Corte, la Commissione Europea avrà il diritto di proporre un ulteriore ricorso alla Corte, per arrivare a delle sanzioni. Il ricorso della Commissione risale al 2018, a causa di una serie di denunce arrivate da diverse aziende ed operatori economici. huffingtonpost

Antonio_Tajani : +++LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA CONDANNATO L’ITALIA PERCHÈ LA P.A NON PAGA LE IMPRESE+++ - HuffPostItalia : La Corte di giustizia Ue condanna l'Italia per i ritardi nei pagamenti alla PA - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: La Corte di giustizia Ue condanna l'Italia per i ritardi nei pagamenti alla PA -