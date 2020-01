La coppia che non scoppia: donna ottantenne sposa il ragazzo di trenta anni (Di martedì 28 gennaio 2020) L’amore non ha confini e di certo non ha età. Questo è accaduto a questa coppia, che ormai resiste da molto tempo, formata da una ottantenne e un ragazzo di trenta anni. Iris Jones e Mohammed sono davvero innamorati e non si preoccupano del parere e dei giudizi della gente. Scopriamo insieme la loro incredibile storia. L’amore non ha età: 80 lei, 30 lui Si sente spesso parlare di coppie che hanno molti anni di differenza, ma la storia di Iris e Mohammed è davvero particolare. I due infatti si sono conosciuti su Facebook e da allora non si sono più lasciati; la donna ha anche ammesso che con il ragazzo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La pensionata ottantenne inglese Iris Jones ha capito di aver finalmente ritrovato la giovinezza perduta nel suo quasi giovane marito. Il ragazzo, di solo 35 anni, è un uomo egiziano che ha conosciuto Iris quando era ancora ... velvetgossip

