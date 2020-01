La buona impresa: un manifesto di Alleanza delle Cooperative, Confindustria, Cia, Confagricoltura e Copagri (Di martedì 28 gennaio 2020) La “buona impresa” è il soggetto che in termini culturali e sociali può contribuire a promuovere una nuova stagione di crescita, correggendo le deformazioni dell’economia ed imboccando la strada di uno sviluppo sostenibile: è questo il principio del manifesto “La buona impresa: valori e proposte per l’economia italiana”, sottoscritto dai presidenti di Alleanza delle Cooperative Italiane Mauro Lusetti, di Confindustria Vincenzo Boccia, di Cia – agricoltori italiani Dino Scanavino, di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e di Copagri Franco Verrascina. Il manifesto, che pubblichiamo sotto, individua cinque obiettivi di intervento, per ciascuno dei quali fornisce valutazioni ed indicazioni relative a politiche e strumenti per la crescita, il lavoro, gli investimenti, il rapporto tra imprese e istituzioni e il ruolo dei corpi intermedi. IL manifesto La “buona impresa”. Valori e ... ildenaro

