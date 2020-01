La Bolivia rompe con Cuba ed è sempre più vicina agli Stati Uniti (Di martedì 28 gennaio 2020) La caduta preannunciata di Evo Morales ha portato alla fine di un’era in Bolivia, assestando un duro colpo a quello che l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, aveva ribattezzato il “triangolo del male” dell’America latina, ossia l’asse L’Avana-Managua-Caracas. Un asse al quale l’ex presidente Boliviano era molto vicino ideologicamente, diplomaticamente ed economicamente. All’indomani del cambio di regime, le nuove forze politiche, rapidamente raggruppatesi attorno alla figura di Jeanine Anez, hanno dato vita ad un corso politico completamente nuovo, abbandonando l’agenda antiamericana e multipolare del predecessore e stringendosi a Washington, la cui influenza nello storico cortile di casa è tornata ai livelli tradizionali. La rottura con Cuba Jeanine Anez, presidente ad interim, ha ... it.insideover

