La Bestia è una bestiola: Bonaccini ha vinto spendendo sui social meno di Borgonzoni (Di martedì 28 gennaio 2020) Mentre ieri abbiamo ammirato l’evoluzione del pensiero di Luca Morisi prima e dopo i risultati in Emilia-Romagna, oggi c’è chi fa i conti in tasca alle strutture social dei due candidati alle elezioni in Emilia-Romagna e scopre che Bonaccini ha vinto spendendo meno della Borgonzoni. Racconta oggi Virginia Della Sala sul Fatto che la candidata della Lega ha speso 70mila euro, quello del centrosinistra 51mila. Le parole più utilizzate erano riferite al territorio, alla Regionee alla Borgonzoni. “Non avendo particolari ambassador o testimonial che rilancino la sua azione sui social –è l’analisi di You Trend – il governatore uscente punta tutto sul tema del buon governo e della buona gestione, muovendosi preferibilmente all’interno del perimetro istituzionale e distanziandosi dalla vita politica classica”. La sua strategia, spiega l’analisi, è focalizzata sull’ideale del ... nextquotidiano

AlessiaMorani : “Abbiamo battagliato per la nostra gente” dice Andrea. Questa è la chiave di tutto. Le persone si sono sentite part… - alex_orlowski : La coerenza della #Bestia che non ha mai e ripeto mai, rispettato il silenzio elettorale sui social (anche se non e… - M5S_Baroni : L'inconscio della “Bestia” di #Salvini parla chiaro. Per questi devoti padri di famiglia è normale avere una doppia… -