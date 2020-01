Kylie Jenner: “Ho noleggiato spesso l’elicottero di Kobe Bryant” (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Instagram star Kylie Jenner, il giorno successivo alla scomparsa del campione dell’NBA Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, ha rivelato alla stampa di aver “affittato” più volte il suo elicottero per brevi spostamenti e anche in occasione del compleanno della nipotina Dream. Quella volta ha scattato una foto della figlia di suo fratello Robert davanti al velivolo che si sarebbe schiantato il 26 gennaio con nove persone a bordo. “Sono devastata. Ho volato spesso sull’elicottero di Kobe e conoscevo molto bene il suo pilota Ara Zobayan”, ha dichiarato Kylie Jenner. La star di Instagram lo ha anche noleggiato in occasione del terzo compleanno di Dream, figlia del fratellastro Robert, quando gran parte della famiglia ha fatto uno speciale “battesimo dell’aria” per molti dei cuginetti Kardashian. Ed è stato uno strano ... velvetgossip

