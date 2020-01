Kojima Productions nella grande famiglia Sony? (Di martedì 28 gennaio 2020) by Hynerd.it Voci sempre più insistenti lo farebbero pensare In un mercato sempre più competitivo anche nel settore dei videogiochi è naturale assistere alla volontà delle grandi compagnie di allagare i propri spazi di influenza acquisendo software house di riconosciuto successo per i titoli che hanno saputo produrre e tali da conquistare il favore di un vasto pubblico. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se ora la stessa Sony, al pari di Microsoft, dopo il colpo grosso compiuto con l’acquisizione di Insomniac Games avrebbe in animo, secondo HipHopGamer, di aggiungere nella sua scuderia non sotto il profilo collaborativo ma come uno dei diversi tasselli dell’azienda un nome di tutto rispetto, nientepopodimeno che la Kojima Productions, lo studio creato da Hideo Kojima, autore di Silent Hills e recentemente di Death Stranding. Tutto questo nell’ottica di una ... hynerd

