Kobe Bryant verrà ricordato durante la serata degli Oscar 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I produttori degli Oscar 2020 hanno confermato che durante la cerimonia verrà ricordato anche Kobe Bryant. Kobe Bryant verrà ricordato durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, anche se per ora non è stato rivelato se verrà inserito nel segmento In Memoriam. Il campione non era un membro dell'Academy, tuttavia aveva conquistato l'Oscar nel 2018 nella categoria Miglior Cortometraggio Animato grazie a Dear Basketball. Le parole scritte da Kobe Bryant per parlare del suo addio al mondo dell'NBA erano infatti state animate da Glen Keane, mentre la colonna sonora del progetto era stata affidata a John Williams. L'Academy, con un comunicato ufficiale ha dichiarato: "Possiamo confermare che Kobe Bryant verrà ricordato durante la messa in ... movieplayer

