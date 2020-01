Kobe Bryant, polemiche contro la stampa sportiva italiana: “Vergogna” (Di martedì 28 gennaio 2020) É polemica nel mondo dello sport su come la stampa sportiva italiana abbia trattato la morte di Kobe Bryant, ex cestista dell’NBA che ha tragicamente perso la vita in un incidente aereo. Da Marco Belinelli a Federica Pellegrini, sono in molti ad aver criticato i giornali nazionali per il poco spazio dato alla notizia rispetto a quelli americani e non solo. stampa sportiva italiana su Kobe Bryant A conferma del dato Belinelli ha postato una foto che mette a confronto le aperture dei tabloid internazionali e quelli italiani, evidenziando che i primi hanno dedicato l’intera pagina a Kobe mentre nei secondi il calcio ha preso il sopravvento. Ha quindi così commentato: “Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi“. Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi. ... notizie

