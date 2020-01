Kobe Bryant, petizione per dedicargli il logo della NBA: raggiunte quasi 2 milioni di firme (Di martedì 28 gennaio 2020) Su un noto sito di petizioni online, è stata lanciata un'iniziativa per modificare il logo della NBA. Secondo l'idea dei promotori, per celebrare al meglio la figura di Kobe Bryant il brand dovrebbe essere modificato togliendo la silhouette di Jerry West e inserendo quella dello sfortunato giocatore dei Lakers. fanpage

