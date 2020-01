Juventus Primavera, Zauli: «Vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia» – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Lamberto Zauli è contento per la prestazione e per la qualificazione della sua Juventus Primavera: le sue parole – VIDEO (Marco Baridon, inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) – Lamberto Zauli esulta per il passaggio della Juventus Primavera in semifinale: vittoria per 3-0 contro la Cremonese. Ecco le sue parole. LA GARA – «C’erano delle insidie dentro questa partita, la Cremonese gioca il campionato di Primavera 2 però la storia di questo torneo insegnava che sono uscire delle big contro squadre di Primavera 2. Era importante affrontarla bene, non siamo neanche partiti benissimo e poi dopo siamo riusciti a chiudere il risultato e siamo contenti anche perché eravamo feriti proprio perché venivamo dalla sconfitta di Empoli e volevamo subito tornare a vincere, ad ottenere un grandissimo risultato che è quello della semifinale di Coppa Italia. ... calcionews24

