Juventus, clamoroso: “lo spogliatoio rivuole Allegri, stanchi di Sarri” (Di martedì 28 gennaio 2020) Juventus – La sconfitta di Napoli nonostante il primo posto in classifica e la qualificazione agli ottavi di Champions ha acceso il dibattito su Maurizio Sarri. Le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus nel post gara non ha certo aiutato a far placare gli animi. Anzi li ha accesi ancor di più con molti tifosi che hanno criticato il tecnico per le scelte fatte in campo e le parole pronunciate fuori. A gettare benzina sul fuoco è Enrico Fedele, ex agente di Fabio Cannavaro, che ha vestito anche la maglia della Juventus nella sua carriera da calciatore. Juventus, dichiarazione clamorosa contro Sarri Intervenuto a ‘Canale 21’, il procuratore ha rivelato: “I calciatori della Juventus sono stanchi di Sarri: vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità ed è il motivo per cui il Napoli ha vinto contro i bianconeri. Se la squadra ... juvedipendenza

forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - StoriaAmore79 : CLAMOROSO - IL BARCELLONA CHIAMA LA JUVE: 'Volete Rakitic, ok in cambio non vogliiamo Bernadeschi ma questo giocato… - CoastTo49099915 : #Calciomercato - #Juventus a giugno clamoroso possibile cambio sulla panchina in caso di eliminazione dalla Champio… -