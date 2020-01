Juve Stabia, vicino l’acquisto dell’attaccante Di Mariano (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Colpo vicinissimo per la Juve Stabia, che è a un passo dall’accordo con l’attaccante Francesco Di Mariano, in forza al Vicenza. Il calciatore classe ’96 può ricoprire all’occorrenza sia il ruolo di seconda punta che di esterno offensivo nel tridente. Per lui quest’anno 12 presenze nella prima parte di stagione con zero gol all’attivo. Lo scorso anno le marcature personali furono 8 in 29 presenze con la maglia dei lagunari. L'articolo Juve Stabia, vicino l’acquisto dell’attaccante Di Mariano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

