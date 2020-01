Juve, Buffon: «Sconfitta a Napoli utile per ritrovare la fame» (Di martedì 28 gennaio 2020) Juve, le parole di Gigi Buffon in occasione dei suoi 42 anni: «La Sconfitta a Napoli può essere utile per ritrovare la giusta fame» Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei suoi 42 anni. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore bianconero: «La Sconfitta a Napoli è stata brutta perché potevamo e dovevamo fare qualcosina di meglio. Però sono quei passaggi delicati e negativi che secondo me in una stagione servono per ritrovare una certa fame. Scudetto? Il campionato combattuto fino alla fine. La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale, il fatto che non abbia partite infrasettimanali inciderà tanto da qui alla fine. L’Inter, anche se non mi sorprende perché conosco il loro allenatore, fino alla fine sarà lì e di questo ne sono certo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

