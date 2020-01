Justin Bieber: “I capi della musica volevano che morissi” (Di martedì 28 gennaio 2020) Justin Bieber svela di essere stato risucchiato dalle Case discografiche. Non riteneva possibile vivere Criticatelo, vessatelo, torturatelo. Tanto Justin Bieber rimane sempre in piedi, forte come una roccia, soprattutto dopo aver combattuto e vinto contro i demoni che lo tormentavano in passato. La pop star di origini canadesi porta brillantemente avanti la carriera nella discografia, col nuovo album presentato durante una serata privata a Los Angeles. Lanciato dal singolo apripista Yummy, il disco segna una sorta di rinascita. Proprio in ricordo delle difficoltà affrontate durante gli ultimi due anni – riporta Variety – Justin Bieber ha finito per commuoversi. Non riteneva manco possibile vivere, figurarsi stare bene, avrebbe dichiarato davanti ai circa 200 presenti. Ha dunque raccontato di come sia diventato grande nell’industria della musica e di essere stato ferito dalla ... kontrokultura

