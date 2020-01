Juan Jesus Fiorentina, c’è ancora distanza tra domanda e offerta: le ultime (Di martedì 28 gennaio 2020) Juan Jesus Fiorentina, persiste la distanza tra domanda della Roma e offerta dei viola. Le ultime sulla situazione del brasiliano Juan Jesus è ormai ai margini della Roma, specialmente dopo l’approdo ufficiale di Ibanez in giallorosso. La Fiorentina è il club che ha mostrato maggiore interesse verso il brasiliano, che potrebbe diventare viola in questa sessione. Il Corriere Fiorentino fa presente che persiste ancora differenza tra la domanda di Petrachi e l’offerta di Pradè. Il d.s. giallorosso vorrebbe 7 milioni di euro, mentre il toscano preferirebbe un prestito con riscatto inferiore ai 5 milioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

