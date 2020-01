Joker: confermata una teoria sul finale del film? (Di martedì 28 gennaio 2020) Un fan di Joker ha scovato un indizio che confermerebbe una teoria legata al numero 11:11 e al finale del film con Joaquin Phoenix: è tutto nell'immaginazione di Arthur Fleck? Un fan di Joker ha scovato un indizio che confermerebbe una teoria legata al finale del film. Sin dall'uscita lo scorso ottobre è stato ipotizzato che quello che vediamo, in particolare per quanto riguarda la rivolta contro i potenti di Gotham City, sia in realtà il frutto dell'immaginazione di Arthur Fleck, il quale comincia a perdere sempre di più il senno dopo che gli negano l'accesso ai medicinali ma aveva problemi già da prima (basti pensare al suo rapporto con la vicina di casa, che scopriamo essere un'allucinazione). Joker, analisi del finale: il ghigno beffardo del clown e la rivalsa ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Joker: confermata una teoria sul finale del film? - Joker__Reloaded : RT @sdeangelis56: Si votava su due regioni a guida Pd. Una l'hanno confermata lottando (dopo 70 anni) e l'altra l'hanno persa con 20 punti… -