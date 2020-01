«Jojo Rabbit» e come ridere al cinema di Hitler ha salvato il mondo dal Führer (Di martedì 28 gennaio 2020) L’idea su cui è costruita la trama del film Jojo Rabbit, girato e interpretato nel 2019 da Taika Waititi, si basa su una trovata comica calata nella drammatica realtà della Germania nazista in cui Adolf Hitler appare come l’amico immaginario di un bambino fiero dalla sua appartenenza alla Hitler-Jugend, la Gioventù Hitleriana. La figura del Führer ha una vena infantile simile a quella rappresentata nel Grande Dittatore, il capolavoro di Charlie Chaplin del 1940, quando gioca nel suo ufficio con una palla globo: una scena metaforica e centrale nel film che serve a ridicolizzare la fame di distruzione totalitaria del tiranno. In entrambi i casi, l'intenzione è la stessa: resistere alla disumanizzazione con l’umanità, trasformare il terrore assoluto in un gioco per bambini. Rammentare che di fronte alle fauci della più mostruosa ... gqitalia

