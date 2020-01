John McEnroe dà la buonanotte agli americani insonni (Di martedì 28 gennaio 2020) La buonanotte ai tennisti di tutto il mondo la dà John McEnroe, l’uomo che sussurrava alle palline da tennis (e spesso le malediva). La notizia è questa: il grande Mc è stato ingaggiato dalla app «Calm Mobile» per leggere le regole del tennis e aiutare chi ascolta ad addormentarsi. Se ci pensate: è straordinario che il più polemico e velenoso e furioso e irascibile dei campioni nella storia del tennis si sieda virtualmente accanto alle migliaia e migliaia di insonni americani e con voce carezzevole li spinga verso il sonno. Chi è John McEnroe Ribelle, anticonformista fin da ragazzino, quando già giocava con la mitica faceta rossa di spugna a tenergli ferma la chioma, tre volte campione di Wimbledon, 7 Slam in carriera, un braccio sinistro dipinto da Caravaggio, anche oggi che naviga verso i 61 anni (li compie il 16 febbraio) è una ... gqitalia

