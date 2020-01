Joe Bastianich, nuovo album: titolo, anticipazioni e quando esce (Di martedì 28 gennaio 2020) Joe Bastianich, nuovo album: titolo, anticipazioni e quando esce Il campo in cui Joe Bastianich è conosciuto orbita piuttosto lontano da quello della musica: è infatti quello della ristorazione, che lo ha portato a intraprendere con successo un percorso che ne ha fatto un personaggio televisivo, protagonista di più edizioni di MasterChef e di varie ospitate in Italia e negli Stati Uniti. Ma la musica è una delle sue passioni segrete, tant’è vero che dal 20 Settembre 2019 è disponibile Aka Joe, il suo primo album. Aka Joe: country e rock, ma non solo Da sempre la musica ha fatto parte della vita di Joe Bastianich. Anche se la sua attività principale rimane quella di imprenditore nel campo della ristorazione e di giudice in noti talent culinari come MasterChef, non è passato inosservato il suo debut-album, Aka Joe, che dal 20 Settembre scorso svela un’altra ... termometropolitico

