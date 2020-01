Jennifer Lopez fuori di seno: lo scatto in bikini a luci rosse infiamma il web [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) 50 e non sentirli! Jennifer Lopez è davvero un’icona; non solo perché è una delle artiste più poliedriche del panorama internazionale, ma anche perché, ammettiamolo, è una delle donne più belle mai viste. Un carisma unico; la sua personalità esplode e buca l’obbiettivo della telecamera, che si tratti di una FOTO, di una film o un videoclip musicale. In bikini fa impazzire il web bikini rosa e occhiali da sole; Jlo stende tutti con un outfit super sexy! Notiamo non solo il fisico statuario, visibilmente allenato, ma anche una grinta e una sensualità innate che davvero ci fanno saltare sulla sedia… che dire; complimenti! L'articolo Jennifer Lopez fuori di seno: lo scatto in bikini a luci rosse infiamma il web FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

zazoomnews : Programmi TV di stasera, martedì 28 gennaio 2020. Su Rai2 Jennifer Lopez in «Piacere, sono un po’ incinta»… - Claudio59517321 : @Negrexxcoofc @soldasoberania Amo Beyoncé, Toni Braxton, Alicia Keys, Jennifer Lopez......... Ma non faccio differe… - zazoomblog : Programmi TV di stasera martedì 28 gennaio 2020. Su Rai2 Jennifer Lopez in «Piacere sono un po’ incinta» -… -