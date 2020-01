Italia viva assente in Emilia su richiesta di Bonaccini, svela Renzi (Di martedì 28 gennaio 2020) “Il crollo dei Cinque Stelle, inesorabile, potrebbe far risvegliare l'anima riformista del Pd. Non c'è bisogno di creare un'asse speciale: sono battaglie che abbiamo fatto insieme, la pensiamo allo stesso modo, noi non abbiamo cambiato idea. Spero neanche loro”. Lo dichiara Matteo Renzi in un'intervista al confindustriale Sole 24 Ore nella quale il leader di Italia viva rilancia il suo piano shock per sbloccare i cantieri: “Ci sono 120 miliardi di euro: è fondamentale spenderli per creare posti di lavoro anziché dare sussidi assurdi come il reddito di cittadinanza”, dice, convinto che sui temi del piano shock “ci giochiamo punti del Pil, che sono più importanti dei punti dei sondaggi”. Per Renzi, dunque, questo è il momento migliore “per costruire una casa nuova per chi vuole investire sul futuro e innovare l'Italia” e priorità sua e di Italia viva “non è cambiare il Premier, ma ... agi

