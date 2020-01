Isola dei Famosi 2020: Ilary Blasi al comando? Alessia Marcuzzi dà lo stop (Di martedì 28 gennaio 2020) Isola dei Famosi 2020: ancora l’avventura in Honduras non è iniziata, ma questo non vieta ai piani alti di subire un po’ di caos. Si parla in particolare della conduttrice, visto che Alessia Marcuzzi avrebbe scelto di non riprendere il timone del reality. E già serpeggia il nome di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2020: si tratta solo di voci di corridoio, ma la possibilità di un suo ritorno in tv è piuttosto alta. Niente paura per i fan della Marcuzzi, c’è un progetto in vista anche per la Svicolona. Isola dei Famosi 2020: chi sarà la conduttrice? Iniziamo subito col dire che la nuova edizione del reality dovrebbe andare in onda verso aprile. Il GF Vip 4 andrà infatti in onda su Canale 5 nei prossimi mesi e questo impone uno slittamento del reality. Niente di nuovo fino ad ora. Il punto interrogativo in realtà riguarda un altro dettaglio: chi sarà la ... ilnotiziangolo

