Isochimica Avellino, la strage silenziosa dell’amianto: ancora vittime tra gli operai (Di martedì 28 gennaio 2020) Un altro operaio dell'ex Isochimica di Avellino è deceduto in seguito ad una grave malattia: è il 29esimo ex operaio dello stabilimento che muore per patologie correlate alla prolungata esposizione all'amianto. Si era anche costituito parte civile al processo ancora in corso a Napoli, la cui prossima udienza è fissata per il 28 febbraio. fanpage

