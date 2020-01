Irene Fornaciari fidanzata di Massimo Boldi ” ecco perchè mi sono innamorata di lui” (Di martedì 28 gennaio 2020) La fidanzata di Massimo Boldi Irene Fornaciari rivela che la loro differenza di età non le fa paura, e parla dell’incontro con le figlie di Boldi Durante la puntata di Domenica In la fidanzata di Massimo Boldi, Irene Fornaciari, è intervenuta per dire la sua sulla differenza d’età con l’attore. La Fornaciari ha detto al riguardo che Massimo le dà amore e vitalità, e tutto questo è pura felicità per lei. La giovane ha aggiunto anche che quando una famiglia capisce che una coppia insieme è felice non può fare altro che essere anch’essa felice. Dalle parole di Irene è dunque apparsa chiara l’intenzione di proseguire la relazione con Boldi. Nessun tentennamento, anzi, pare che i due abbiano anche voglia di mettere su casa, come ha detto Boldi in una sua dichiarazione. Per la Fornaciari comunque così stanno bene e non ha alcun desiderio di interrompere questo idillio. D’altronde, come tanti ... kontrokultura

