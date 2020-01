Intesa Montesarchio – Pomigliano per potenziare le attrattività dei territori (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pomigliano d’arco (Na) – Ha partecipato anche l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Montesarchio, Morena Cecere, alla visita, organizzata da Anna Poerio, presidente dell’associazione Alessandro Poerio, al sepolcro “Poerio – Imbriani” di Pomigliano d’arco e al dibattito che si è tenuto nella sala delle Capriate incentrato sul valore storico della figura di Carlo Poerio. Al confronto hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura del Comune di Pomigliano, Franca Trotta, il presidente della fondazione Vittorio Imbriani, Elio Caiazzo, il professore emerito ed ex rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Aniello Cimitile, il presidente del Comitato provinciale dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Nicola Terracciano, il presidente dell’associazione Mazziniana ... anteprima24

