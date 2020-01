Interruzione idrica per lavori di manutenzione: le zone interessate (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Comunichiamo che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Meomartini, del Comune di Benevento, GESESA saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 21.30 alle ore 24.00 del 30 gennaio 2019, nelle seguenti zone: – Via Meomartini, Via Biagio Cusano, Via Giannelli, Via Mazzarella, Via Filippo Maria Guidi, Via Bachelet, Via Tommaso Bucciano, Via Castellano, Via Jacopo da Benevento, Via Pietro Nenni, Via Cupa dell’Angelo, Via Piranesi, Via Mascellaro, Via Marmorale, Via Vetrone, Via Pascoli, Via Salvemini e Via Pirandello. Ricordiamo, inoltre, che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno comunicati sulla nostra pagina Facebook e sul sito gesesa.it. L'articolo Interruzione idrica per lavori di manutenzione: le zone ... anteprima24

