Inter, Gabigol al Flamengo accordo raggiunto: 17 milioni e il 15% su futura cessione (Di martedì 28 gennaio 2020) L'accordo tra nerazzurri e il Flamengo è stato raggiunto: Gabigol sarà ceduto per 17 milioni di euro, più il 15% da corrispondere all'Inter su una futura cessione. Arrivato a Milano per 30 milioni di euro (e un ingaggio da 3.3 milioni fino al 2022), l'attaccante è risultato una pesante minusvalenza per i nerazzurri. fanpage

FabrizioRomano : Gabigol tornerà al Flamengo: operazione da 17 milioni più il 20% della futura rivendita, tutto confermato. L’Inter… - DiMarzio : #Inter, il #Flamengo è in Italia per #Gabigol I dettagli sulla cifra ?? - Sport_Mediaset : #Inter, #Gabigol al #Flamengo per 17 milioni e il 15% di una futura rivendita. Dopo quasi un mese di trattative, af… -