Inter, ecco il messaggio di Erisken ai tifosi nerazzurri – FOTO (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo l’ufficialità del trasferimento dal Tottenham all’Inter, Eriksen si rivolge direttamente ai sostenitori del club – FOTO Christian Eriksen, nuovo rinforzo di mercato dell’Inter, è stato annunciato nella giornata odierna dalla società nerazzurra. Il giocatore si è già allenato insieme ai suoi nuovi compagni. E, nel frattempo, ha mandato un messaggio ai tifosi. «Sono così felice e emozionato di iniziare questa nuova avventura con tutti voi! Forza Inter». Questa la didascalia sotto l’ultimo post pubblicato sui propri canali social dall’asso danese. Visualizza questo post su Instagram So happy and excited to start this new adventure with you all! #ForzaInter @Inter ⚫️ calcionews24

