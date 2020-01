Insegnante minaccia alunni: "Canta 'Bella Ciao' o sei fascista" (Di martedì 28 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Insegnante di scuola media minaccia alunni di brutto voto se non intonano 'Bella Ciao': "Chi non Canta, è fascista" "Se non canti 'Bella Ciao', vuol dire che sei fascista e ti metto un brutto voto". Con questa frase un'Insegnante di scuola media avrebbe intimato ai suoi studenti di intonare l'inno della Resistenza partigiana minacciando una sfilza di insufficienze a chiunque si fosse rifiutato di farlo. Dalle parole ai fatti, il passo è breve. Così, con metodi educativi piuttosto discutibili, una professoressa ha ben pensato di politicizzare la classe - virando verso una inequivocabile ideologia di sinistra - con la minaccia di un brutto voto sul registro qualora i giovanissimi alunni avessero osato delle rimostranze o si fossero rifiutati di Cantare i versi di 'Bella Ciao'. Ma non è tutto. A quanto pare, l'Insegnante si sarebbe spinta ben oltre il semplice ... ilgiornale

