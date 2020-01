In Siberia un edificio è invaso dal ghiaccio, dentro e fuori: in questo “castello di ghiaccio” vivono delle famiglie [FOTO e VIDEO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Nella Siberia meridionale, c’è un edificio racchiuso nel ghiaccio. La struttura si trova a Irkutsk e ricorda più una scultura di ghiaccio o un enorme iceberg piuttosto che un complesso di appartamenti dopo che la rottura di alcune tubature del riscaldamento ha rilasciato acqua nella struttura nelle gelide condizioni dell’area. Le temperature a Irkutsk sono sotto la soglia di congelamento dall’11 novembre 2019, con molte delle lunghe notti invernali che hanno fatto piombare la colonnina di mercurio a -18°C. Queste temperature hanno trasformato l’acqua in ghiaccio, che ha continuato a crescere ed espandersi, trasformando alcune stanze in interi blocchi di ghiaccio mentre le stalattiti diventano sempre più lunghe dal tetto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Per quanto sia incredibile la vista di questo ghiaccio, ancor più sorprendente è il ... meteoweb.eu

