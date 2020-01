Imprese: la Sicilia fa rete in Europa con ‘BeeNet’, 7 pmi dell’isola su 47 europee (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Sono sette le pmi Siciliane, su 47 europee, che a Barcellona (Spagna) hanno firmato il contratto di rete per ‘BeeNet’ (Building european export networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato Enterprise Europe Network e cofinanziato dalla Commissione europea. Quarantasette Imprese che, da questa settimana, lavoreranno sotto il brand Ue: c’è chi si occupa di turismo e chi di agroalimentare; chi di smart cities e chi di nanotecnologie; chi di automotive e chi di energia solare. Dalla Sicilia ci sono le trapanesi Zicaffè (Marsala), Stramondo (Salemi) e Inliaison (Marsala); le agrigentine Campo d’Oro (Sciacca) e Società agricola Tenuta Casalazzi (Santa Margherita di Belice); la ragusana Nova Quadri e l’Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo.Dieci reti in totale ... calcioweb.eu

